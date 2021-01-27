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Госдума приняла в первом чтении проект закона об электронных аукционах. Фото пресс-службы нижней палаты

Переход на электронные аукционы в рыбной отрасли одобрили в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении в рыбной отрасли торгов в электронной форме: договоры для получения права на промысел планируется заключать через электронные аукционы.

Проект изменений закона о рыболовстве внесло в декабре в Госдуму правительство РФ. Все аукционы по распределению долей квот вылова, по заключению договоров пользования водными биоресурсами планируется перевести в электронный формат.

Поменять предполагается и систему распределения рыболовных участков - перейти от нынешних конкурсов к электронным аукционам. Конкурсную форму законопроект оставляет только для участков для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. Через конкурсы решено после окончания срока действующих договоров распределять участки, уже закрепленные за пользователями для промышленного рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ подготовлен в рамках нацплана по развитию конкуренции, отметил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Комитет Госдумы по аграрным вопросам концептуально поддержал законопроект, но обратил внимание, что общий подход нужно распространить и на участки для организации любительской рыбалки. Об этом же ранее заявили сенаторы, а также Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Вопросы по любительской рыбалке будут рассмотрены ко второму чтению, отметил глава профильного комитета Госдумы Владимир Кашин.

Кроме того, законопроект предусматривает создание реестра недобросовестных участников аукционов (в том числе по инвестиционным квотам вылова крабов): речь идет о победителях, которые уклонились от заключения договора.

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