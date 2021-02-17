17 февраля 2021 года

Заполярье готовится к крабовой рыбалке

Рыболовы-любители Мурманской области с августа смогут добывать камчатского краба по лицензиям: пять таких участков получили пользователей. Также власти региона готовятся к запуску пилотного проекта, которые позволит продавать любительские уловы.

Перспективы любительской рыбалки обсудили в Мурманской областной думе на заседании комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу.

Заместитель губернатора Дмитрий Филиппов напомнил, что в сентябре на федеральном уровне было поддержано предложение региона - о создании правового механизма, позволяющего рыбакам-любителям реализовывать свой улов (в пределах суточной нормы). Сейчас в области ведется работа по организации соответствующего ветеринарного контроля и мест для приема водных биоресурсов.

Также определены участки для любительского вылова камчатского краба – прибрежные зоны в районе Териберки, Дальних Зеленцов, ЗАТО Островной и в бухте Долгая щель в Печенгском районе. Формируется перечень необходимых услуг для рыбаков и решается вопрос по развитию инфраструктуры, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального парламента.

«Эта идея обсуждается уже несколько лет, и, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки, – отметил заместитель председателя комитета Игорь Найденов. – Уже выделено пять участков для вылова камчатского краба и известны компании, которые взяли их в аренду. В активной фазе решение вопроса о реализации улова».

«С 16 августа этого года, когда официально стартует сезон, рыбаки-любители смогут ловить краба по лицензии. Важно, чтобы эта лицензия не стоила баснословных средств», – добавил глава комитета Валерий Пантелеев.

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