18 февраля 2021 года

Судостроители приступили к восьмому траулеру «Норебо»

На Северной верфи в Санкт-Петербурге состоялась закладка морозильного траулера-процессора «Капитан Коротич». Судно строится по программе инвестквот для АО «Акрос», входящего в группу «Норебо».

Траулер «Капитан Коротич» будет ловить и перерабатывать рыбу на Дальнем Востоке - в Охотском и Беринговом морях, северной части Тихого океана. Объектами промысла станут сельдь, минтай и другие виды.

«Для Камчатки рыбная отрасль – главная, это самый рыбный регион России, который поставляет более трети рыбной продукции, обеспечивая и развитие экономики, и задачи продовольственной безопасности. На этом судне будут трудиться большое количество наших жителей, будет установлено высокотехнологичное оборудование для глубокой переработки рыбы, - подчеркнул на церемонии закладки губернатор Камчатского края Владимир Солодов. - Предпринимаемые шаги для развития рыбохозяйственной отрасли позволят нам обеспечить новые рабочие места, добавленную стоимость для нашей экономики, а главное, снабжение Российской Федерации качественной доступной камчатской рыбой».

Проектную и рабочую конструкторскую документацию судна разработало отечественное конструкторское бюро Nautic Rus с учетом самых современных мировых достижений в области рыбного промысла.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Северной верфи, проектная длина траулера–процессора составляет 81,6 м, ширина — 16 м, водоизмещение — 5500 тонн. Благодаря главному двигателю мощностью 6200 кВт судно способно развивать скорость до 15,5 узла. Траулер–процессор имеет ледовый класс Ice2 и может эксплуатироваться во льдах толщиной до 0,5 м. Численность экипажа составит порядка 70-80 человек.

Судно может оснащаться донными и пелагическими тралами. Его общая максимальная производительность по вылову оценивается в 230 тонн рыбы в сутки, по замораживанию — 100 тонн в сутки. Благодаря многофункциональной фабрике время от добычи рыбы до изготовления готового продукта будет минимальным, а отходы переработки сведены практически к нулю. Продуктовую линейку составят разделанная мороженая рыба, рыбное филе, икра и печень минтая, фарш и мука.

«Капитан Коротич» - восьмое судно проекта 170701. Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания, строящаяся для группы «Норебо», состоит из 10 судов. Шесть из них будут работать в Северном бассейне, а четыре – в Дальневосточном.

Впервые для российских промысловых судов применена новая архитектура корпуса — капсулообразная форма носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Благодаря этому увеличилась площадь рабочего пространства на борту и улучшились мореходные характеристики, отметили в пресс-службе Северной верфи.

Одно из главных преимуществ траулеров проекта 170701 – повышенная энергоэффективность. Предусмотрено перераспределение тепла, выделяемого при работе главного двигателя, на обогрев помещений, в том числе кают. Электроэнергию, выделяемую траловыми лебедками, в режиме рекуперации планируется использовать для нужд судна, что позволит экономить топливо. На дальневосточных судах этого проекта для топки котлов частично будет использоваться рыбий жир, собираемый в процессе переработки отходов.

Траулер назван в честь Валентина Владимировича Коротича (16 февраля 1941 г. – 28 марта 2013 г.), более 40 лет проработавшего в рыболовной отрасли Камчатского края. Он был судоводителем высочайшего уровня, опытным капитаном, принципиальным и справедливым руководителем. Экипажи Владимира Коротича неоднократно становились победителями соцсоревнований.

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