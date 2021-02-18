18 февраля 2021 года

Бизнес спрашивает об изменении правил

Осенью Дальневосточный научно-промысловый совет одобрил целый ряд важных изменений в бассейновые правила рыболовства. Однако о выходе приказа с поправками до сих пор не известно, отметил на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

На ноябрьском заседании ДВНПС было рассмотрено большое количество предложений по изменению правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Например, по палтусам, организации промысла сардины-иваси и скумбрии, по приловам.

Однако до сих пор о выходе приказа не известно, сообщил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на онлайн-конференции Fisnews.

«Есть ряд существенных изменений, в том числе правил рыболовства, которые мы ждем, но мы еще даже не получили размещения проекта приказа на сайте regulation.gov.ru», - отметил руководитель АРСО.

Напомним, что в рамках механизма «регуляторной гильотины» с 1 января 2021 г. был отменен целый ряд требований к бизнесу. При этом правительство утвердило перечень нормативно-правовых актов, которые решено было оставить действующими. В этот список вошли и бассейновые правила рыболовства. Предусмотрено, что, если теперь в эти документы потребуется внести изменения, нужно будет признавать весь акт утратившим силу и выпускать новый.

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