19 февраля 2021 года

Добытчикам ежа прибавили оптимизма

Изменения в справочнике орудий лова позволят решить проблему, с которой столкнулись добытчики морского ежа, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Напомним, что предприятия, занимающие промыслом морского ежа, столкнулись с вопросом: как оформлять привычную схему работы с использованием вспомогательных судов. Ранее, согласно приказу Росрыболовства, разрешение оформлялись на основное судно, а вспомогательные указывались в его промысловом билете. Однако приказ распространялся только на прибрежное рыболовство, а с 2019 г. морской еж выведен из объектов «прибрежки».

Теперь изменения внесены в справочник орудий лова. Предусмотрено, что водолазное оборудование, питомза и вспомогательное судно проходят под одним кодом.

Такое решение - наиболее быстрый способ урегулирования проблемы, считает руководитель АРСО. Теперь теруправления смогут спокойно выписывать разрешения с указанием вспомогательных судов, а рыбаки не будут рисковать стать нарушителями, прокомментировал Fishnews Максим Козлов.

«Недавно в правительстве Сахалинской области проводилось совещание, в том числе с участием пограничников, и они тоже подтверждают, что в случае именно вот такого подхода - признания вспомогательных судов орудиями добычи - снимут все вопросы с наших рыбаков», - добавил президент ассоциации.

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