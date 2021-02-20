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Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир НАГОРНЫЙ (в центре) на первомайской демонстрации

Владимир Нагорный: Права и интересы отраслевиков остаются на первом плане

Профсоюзу рыбаков Приморья исполняется 35 лет. Организаторская работа по сохранению рабочих мест и решению актуальных вопросов отрасли в целом не потеряет актуальности, отмечает председатель профсоюзной организации Владимир Нагорный.

История Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства ведет отсчет с 21 февраля 1986 г. В этот день на основании постановления Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) в регионе были организованы комитеты профсоюзов работников рыбной отрасли и агропромышленного комплекса. Впоследствии комитеты были преобразованы в краевые организации.

Все эти годы делегации краевой профсоюзной организации рыбаков принимают участие в краевых и отраслевых мероприятиях, вносят предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы и работы рыбохозяйственного комплекса в целом.

Как рассказали Fishnews в организации, среди ярких примеров – организаторская работа по сохранению рабочих мест для рыбаков в Южно-Курильском промысловом районе, которая велась довольно длительное время. Сегодня ситуация вокруг Южных Курил изменилась в пользу рыбаков, отмечают в профсоюзе.

«Важная организаторская работа была проведена по сохранению у дальневосточных рыбаков своего аварийно-спасательного флота. Мы выступили и категорически против приватизации отраслевой науки и были услышаны руководством государства. Отраслевая наука, без которой невозможен эффективный экспедиционный промысел, осталась в составе Росрыболовства», – отметил председатель Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Нагорный.

Кроме того, напомнил он, организация довела до руководства страны свою позицию о намерении государства ввести уголовные наказания и миллионные штрафы рыбакам за так называемые самозаготовки. «Мы были услышаны, и закон по этому вопросу не был принят», – сообщил глава профсоюза рыбаков Приморья.

«К сожалению, не все наши обращения находят понимание в верхних эшелонах власти. Так, несмотря на протест краевой профорганизации рыбаков против второго пришествия аукционов, были введены крабовые аукционы. Постоянно в рыбной отрасли изменяется законодательство, что порождает нестабильность в рыбацком сообществе», – обозначил Владимир Нагорный проблемные аспекты, не теряющие актуальность для всех рыбаков.

Глава профсоюзной организации призвал сохранять солидарность и единство действий в отстаивании трудовых и социально-экономических прав и интересов отраслевиков.

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