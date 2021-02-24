24 февраля 2021 года

Расширить программу инвестквот планируется на Дальнем Востоке и на Севере

До 19 марта ведомства должны передать в правительство предложения по предоставлению с 2022 г. инвестквот для развития мощностей по переработке и хранению уловов. Такое поручение дал вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев.

Напомним, что в феврале во Владивостоке зампред правительства – полномочный представитель президента Юрий Трутнев провел совещание по проблемам , с которыми российские предприятия столкнулись из-за ограничения поставок рыбы в Китай. Необходимо снижать зависимость от перерабатывающей базы КНР, заявили власти.

Делать это планируется в том числе за счет продолжения программы инвестиционных квот, сообщает корреспондент Fishnews. До 19 марта федеральные ведомства должны представить в правительство согласованные предложения по изменениям законодательства, предусматривающим предоставление с 2022 г. инвестквот под развитие мощностей по переработке уловов, холодильной и портовой инфраструктуры в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны России. Речь, таким образом, идет о квотах вылова как в Дальневосточном, так и в Северном бассейнах.

Поручение дано Минсельхозу, Минпромторгу, Минвостокразвития, Минтрансу, Росрыболовству совместно с другими заинтересованными госорганами.

К марту в правительстве также ждут комплекса мер по увеличению в 2021-2023 гг. мощностей по переработке в ДФО. Это должны быть в том числе меры по ускоренному предоставлению инвесторам земельных участков, сокращению сроков согласования проектной документации и прохождения государственных экспертиз, субсидированию процентных ставок по кредитам, выданным на реализацию инвестпроектов. Целью заявлено сокращение поставок в КНР продукции с низкой добавленной стоимостью.

В то же время даны поручения и по восстановлению экспортных поставок российской рыбопродукции.

При разработке государственных стратегий по развитию отрасли важно заранее продумать, на какие рынки и в каких объемах пойдет продукция с новых предприятий, заявили ранее руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews Online . Изменения по инвестквотам обязательно должны обсуждаться с бизнес-сообществом, подчеркнули главы объединений.

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