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Планы государства по развитию рыбопереработки обсудили на конференции Fishnews Online

Что ждет отрасль

Проблемы рыбного экспорта власти планируют решать через строительство перерабатывающих мощностей. Какие моменты нужно учитывать при этом, руководители отраслевых ассоциаций обсудили на конференции Fishnews Online.

Вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 9 февраля во Владивостоке провел совещание по вопросам, с которыми российская рыбная промышленность столкнулась после ограничения поставок через Китай.

По итогам решено подготовить комплекс мер по строительству в Дальневосточном регионе береговых перерабатывающих заводов, а также расширить использование механизма инвестиционных квот.

Сейчас активно будет продвигаться идея дальнейшего выделения инвестиционных квот под береговые заводы для переработки минтая, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Но задача производства - эффективная работа на рынке, и важно при выработке общих стратегий понимать, куда пойдет продукция, кто станет ее покупателем. И здесь нужно учитывать, что работать необходимо в том числе на экспортных направлениях, так как российский рынок весь этот объем принять не сможет.

Встает вопрос, насколько эффективно вмешательство государства в выбор бизнеса где и что производить, отметил председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Говоря о строительстве и переработке, нельзя забывать о развитии инфраструктуры для хранения и перевозки сырья и готовой продукции, обратили внимание руководители отраслевых объединений.

Ситуация с Китаем показала, что необходимы дополнительные холодильные мощности, заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. На их постройку можно было бы пустить немалые средства, которые сейчас компании платят за аренду причалов, полагает руководитель АРПП.

При выделении инвестиционных квот сокращается объем, который получают остальные предприятия-пользователи. Уже звучат предложения учитывать предыдущие вложения компаний, чтобы в возможностях вылова не теряли активные инвесторы, напомнил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Мы очень активно строим на Сахалине, на Курилах заводы по переработке», - обратил внимание руководитель АРСО.

Отраслевому сообществу очень важно участвовать в обсуждениях дальнейшего использования механизма инвестквот под строительство заводов, считает председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций заявлял об этом и ранее.

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