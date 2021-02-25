25 февраля 2021 года

Правкомиссия поручила укрепить отраслевую науку

Подготовка механизмов по обеспечению научных работ с участием рыбопромышленников, взаимодействию отраслевых институтов с учебными заведениями и академической наукой находится на контроле у правкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса.

По итогам февральского заседания правкомиссии вице-премьер Виктория Абрамченко дала Росрыболовству совместно с другими федеральными ведомствами поручения по вопросам научного обеспечения отрасли.

Напомним, что решать проблему нехватки финансирования исследований власти предложили с помощью более активного привлечения к этому процессу рыбопромышленников. Можно использовать механизм специального сбора, плательщиками которого станут пользователи водных биоресурсов, заявили в Росрыболовстве.

На правкомиссии губернатор Камчатки Владимир Солодов также поднял вопрос об усилении взаимодействия отраслевого института с учебными заведениями и фундаментальной наукой, сообщает корреспондент Fishnews. Такое сотрудничество помогло бы в повышении точности прогнозирования и обосновании проводимых работ, заявил глава региона.

По итогам заседания правкомиссии Федеральному агентству по рыболовству поручено совместно с другими заинтересованными ведомствами до 10 марта представить в правительство предложения по организации взаимодействия подведомственных Росрыболовству научных организаций с рыбодобывающими предприятиями, научными организациями, ведущими фундаментальные исследования, образовательными учреждениями. К подготовке предложений должны быть привлечены отраслевые союзы и ассоциации.

При оптимизации во ВНИРО поручено обеспечить сохранение численности научных работников. О результатах ФАР должно доложить в правительство до 22 марта, сообщив о конкретных мерах по укреплению и развитию института.

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