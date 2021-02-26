26 февраля 2021 года

Государство устранит риски перелова для «неодуемых» видов

Порядок остановки промысла неквотируемых видов водных биоресурсов в ближайшее время будет упрощен. Регулятор сможет аннулировать разрешения предприятий сразу после достижения рекомендованного наукой объема вылова.

В феврале правительство утвердило новые правила промысла водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается. Они предусматривают возможность прекращения права на добычу таких видов до истечения срока действия договора пользования, если рыбаки уже выловили рекомендованные наукой объемы.

Это постановление необходимо дополнить соответствующим порядком Минсельхоза, рассказал Fishnews руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, это «решит проблему, связанную с необходимостью оперативного ограничения промысла».

«К нам ежесуточно поступают данные об объемах добычи. Как только объем добычи того или иного ресурса достигнет 100%, то через нашу информационную систему Центра системы мониторинга рыболовства и связи всем предприятиям будут выдаваться предупреждения, что промысел этого объекта остановлен и выданные разрешения автоматически аннулируются, – прокомментировал глава ведомства примерный порядок действий регулятора. – После условного дня «X» ловить этот объект будет запрещено, и Пограничная служба будет это контролировать».

Последние годы отраслевые ассоциации не раз просили ускорить процедуру остановки промысла для «неодуемых» видов. В нынешнем виде она занимает месяцы – с момента освоения рекомендованного объема и до выхода «закрывающего» приказа Минсельхоза. Рыбаки указывали, что это создает риски перелова и подрыва запасов водных биоресурсов.

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