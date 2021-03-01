01 марта 2021 года

Бразилия примет продукцию российских рыбаков

Бразильская сторона сообщила о результатах инспекции российских производств, заинтересованных в поставках рыбной продукции в южноамериканскую республику. Проверка проходила в ноябре 2018 г.

Подведомственное Россельхознадзору учреждение - Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры - сообщило об информации, поступившей от секретариата по защите растений и животных (SDA) Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии (MAPA).

Зарубежные коллеги представили результаты инспекции российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, проведенной в ноябре 2018 г.

Как рассказали Fishnews в НЦБРП, проинспектированные производители включены в перечень предприятий и судов, имеющих право экспортировать в Бразилию продукцию водного промысла:

- Рыболовецкий колхоз «Восток-1»: судно «Восток-7» № RU-025/ZL04008;

- ООО «Вичюнай-Русь» № RU-039/JV03389;

- АО «Южморрыбфлот», судно «Залив Восток» № RU-025/KN00831.

Ссылка на актуальный список предприятий - экспортеров размещена на сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз.Транзит».

НЦБРП напомнил, что в соответствии с требованиями Бразилии поставщики должны зарегистрировать продукцию и маркировку в департаменте инспекции продукции животного происхождения (DIPOA) до начала торговых операций.

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