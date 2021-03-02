02 марта 2021 года

Рыбакам сократили число заявлений

Минсельхоз выпустил новый порядок подачи заявления об определении вида рыболовства на предстоящий год. Изменения должны уберечь предприятия от путаницы.

Новый порядок подачи заявления об определении вида рыболовства утвержден приказом Минсельхоза от 24 декабря 2020 г. № 787. Документ вступит в силу с 12 марта.

Новые правила должны соблюдать пользователи, за которыми закреплены доли квот вылова в морских водах и доли международных квот, предоставленных России.

Предприятия ежегодно подают заявки о выборе вида рыболовства на предстоящий год. В прошлом году в закон были внесены изменения, согласно которым не потребуется направлять заявление, если пользователь собирается работать только в режиме промышленного рыболовства. Теперь Минсельхоз отразил это в порядке подачи обращений, сообщает корреспондент Fishnews.

Заявление нужно подавать по месту регистрации в территориальное управление Росрыболовства. Делать это необходимо по каждому договору о закреплении доли квоты.

Сроки подачи обращений – с 1 сентября по 1 октября года, предшествующего году осуществления промысла.

При выборе «прибрежки» в обращении нужно указать название прибрежного региона, в котором зарегистрирован заявитель: закон требует такой привязки к территории.

Приказ Минсельхоза от 4 сентября 2017 г. № 458 признается утратившим силу.

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