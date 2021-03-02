Ведомства испробуют реестр требованй для бизнеса
Министерство цифрового развития запустило в тестовом режиме реестр обязательных требований для бизнеса. До 1 июля ведомство должно обеспечить работу публичного портала с этими сведениями.
Напомним, что реестр обязательных требований создается в России в рамках реформы контроля и надзора. Оператором системы назначено Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Вносить сведения в реестр будут контролирующие органы.
Цель – систематизировать требования, содержащиеся в нормативных правовых актах, вести актуальную электронную базу данных таких документов, а также информировать о требованиях заинтересованных лиц.
С 1 марта реестр запущен в опытную эксплуатацию, сообщили Fishnews в пресс-службе Минцифры России.
«Сведения, содержащиеся в реестре, будут размещаться на специализированном публичном портале, функционирование которого также обеспечит Минцифры России до 1 июля 2021 года. Все эти инструменты призваны помочь бизнесу соблюдать обязательные требования», – заявил замглавы ведомства Олег Качанов.
Среди функциональных возможностей системы — автоматическое распознавание в текстах нормативно-правовых актов обязательных требований и проверка их на дублирование с помощью современных технологий анализа данных и машинного обучения, отметили в министерстве.
Первыми систему испробуют пять ведомств – Роструд, Роспотребнадзор, Росаккредитация, МЧС и Минстрой. Затем ее планируется распространить на другие госорганы, осуществляющие контрольно-надзорную и разрешительную деятельность.
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