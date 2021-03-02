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Камчатка хочет возродить службу мониторинга морских млекопитающих

Власти Камчатского края намерены восстановить специализированную службу по мониторингу, охране и управлению популяциями морских млекопитающих.

Планами поделился губернатор Владимир Солодов на открытии XI международной конференции «Морские млекопитающие Голарктики», сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Мы четко осознаем необходимость усиления мер государственной поддержки исследования в этой сфере и мер государственной поддержки по защите морских млекопитающих. В связи с этим по моему распоряжению на Камчатке была сформирована рабочая группа, которая занимается разработкой дополнительных мер по охране морских млекопитающих», - заявил глава региона.

Первоочередной задачей Владимир Солодов считает организацию комплексного исследования или мониторинга численности морских млекопитающих.

«В 2021 году такие работы правительство Камчатского края будет продвигать вместе с федеральными органами власти. В комплексную программу мониторинга должно войти проведение учета популяции калана, сивуча, иных редких млекопитающих, в том числе детальный осмотр побережья и особенно тех районов, в которых наиболее ярко наблюдалось проявление «красных приливов», а также тех районов, где с 1980 годов наблюдалась массовая гибель моржей. Предположительно, это может быть также связано с «красными приливами», – сказал губернатор.

Один из первых шагов в этом направлении – решение о восстановлении в Камчатском крае специализированной службы, которая будет заниматься мониторингом, охраной и управлением популяциями морских млекопитающих. В пресс-службе отметили, что сейчас у субъектов Российской Федерации такие полномочия отсутствуют.

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