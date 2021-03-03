03 марта 2021 года

Ространснадзор назвал причины гибели «Онеги»

Комиссия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта завершила расследование крушения траулера «Онега». В качестве причин указаны как природные, так и человеческие факторы.

Трагедия произошла в Баренцевом море 28 декабря. В районе Новой Земли затонул рыболовецкий траулер «Онега», из 19 членов экипажа спаслись только двое.

В результате расследования комиссия установила, что гибель судна явилась следствием стечения нескольких обстоятельств, сообщили Fishnews в пресс-службе Госморречнадзора (структурное подразделение Ространснадзора).

Одним из таких обстоятельств названо обледенение судна, способствовавшее уменьшению начальной остойчивости.

Также в управлении указали на неоправданный риск, допущенный капитаном при принятии решения о выборке яруса в сложных гидрометеорологических условиях.

Отмечено, что крушению способствовали штормовая погода и открытый лацпорт для выборки рыболовной снасти. Это привело «к попаданию забортной воды в помещения судна, расположенные на главной палубе, к отрицательной начальной остойчивости, резкому увеличению крена и затоплению судна», говорится в пресс-релизе.

Кроме того, по мнению комиссии, имели место непрофессиональные действия капитана и вахтенного старшего помощника капитана. Они заключались «в отсутствии должного контроля за остойчивостью судна и несвоевременном объявлении судовой тревоги по оставлению судна экипажем».

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