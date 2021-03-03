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Круглый стол по вопросам правового обеспечения вахтовых поселков в Арктике. Фото пресс-службы СФ

Вахтовым поселкам Арктики готовят правовую платформу

Для освоения труднодоступных территорий Арктической зоны предполагается использовать вахтовый метод. Его законодательное обеспечение обсудили на круглом столе в Совете Федерации.

Совещание провел член комитета Совфеда по экономической политике Юрий Важенин. Во встрече участвовали сенаторы, представители профильных министерств, а также регионов и общественных организаций, сообщили Fishnews в пресс-службе СФ.

Юрий Важенин напомнил, что минувший год стал прорывным в законодательном плане для развития Арктики. Вместе с тем сенатор указал на низкий уровень доступности благоустроенного жилья в арктических регионах.

Ведущий круглого стола отметил, что развитие вахтового метода с созданием современных комфортабельных условий для труда и отдыха могло бы стать хорошим подспорьем в освоении арктических территорий.

«При этом я не призываю к переходу на вахтовый метод повсеместно. Города, со сложившейся инфраструктурой, традициями, культурой необходимо продолжить развивать и благоустраивать. Но новые строить ни экономически, ни социально нецелесообразно, по крайней мере, с привлечением бюджетных средств», – заявил Юрий Важенин.

Он рассказал, что представители региональных органов государственной власти, экспертного и научного сообщества предлагают на федеральном уровне отрегулировать правовые вопросы жизнедеятельности вахтовых поселков.

«Нужно определить статус вахтовых поселков в административно-территориальном устройстве региона, гарантии социального и бытового обеспечения персонала, возможность их участия в управлении поселком», – говорится в пресс-релизе.

«Также предлагается рассмотреть возможность внесения в Градостроительный кодекс РФ и Земельный кодекс РФ изменений и дополнений, связанных со строительством и функционированием вахтовых поселков, включая вопросы отвода земли, проектирования, сооружения, продолжительности существования поселков, условий их перехода в статус населенного пункта», — добавил Юрий Важенин.

По итогам круглого стола решено подготовить рекомендации правительству, профильным министерствам и ведомствам для эффективного решения обсуждаемых вопросов.

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Fishnews

  • Круглый стол по вопросам правового обеспечения вахтовых поселков в Арктике. Фото пресс-службы СФ
  • Совещание провел член комитета Совфеда по экономической политике Юрий ВАЖЕНИН. Фото пресс-службы СФ
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