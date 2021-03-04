04 марта 2021 года

Ученые готовятся к съемкам окуня-клювача

Рабочая группа Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) согласовала маршруты летних рейсов по оценке запаса окуня-клювача в море Ирмингера. Участие России в этих съемках очень важно для отечественного рыболовства, отмечают в АтлантНИРО.

Заседание Рабочей группы ИКЕС по глубоководным пелагическим съемкам (WGIDEEPS) прошло в феврале в формате видеоконференции. Главным вопросом было планирование международной тралово-акустической съемки по оценке запаса окуня-клювача в пелагиали моря Ирмингера в июне-июле 2021 г. В заседании участвовали специалисты из России, Германии, Исландии, Норвегии. Также были задействованы сотрудники секретариата ИКЕС (Дания).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО, запланированы сроки, полигон, дизайн и методические аспекты предстоящей съемки. Построены и согласованы маршруты российского и немецкого судов, которые оценят запас в трех подрайонах моря Ирмингера. В этом году маршруты обоих судов планировал специалист АтлантНИРО.

Суммарная протяженность галсов составит 6300 миль. Общая площадь предстоящих исследований – около 270 тыс. кв. миль. Планируется оценить запас окуня-клювача в диапазоне глубин 200-900 м. Также предполагается исследовать биологическое состояние вида и определить океанологические параметры среды его обитания.

В АтлантНИРО отметили, что с начала освоения этого ресурса (в 1980-х) до настоящего времени Россия – одна из наиболее заинтересованных сторон в обеспечении многолетнего устойчивого промысла.

«Общий вылов окуня-клювача в море Ирмингера за все годы промысла всеми странами составляет около 3 млн тонн, в том числе вылов России около 1,2 млн тонн, то есть около 40% от общего вылова», – привели цифры в филиале.

Специалисты напомнили: съемка, выполненная в 2018 г. научно-исследовательским судном «Атлантида», показала отсутствие негативного тренда в динамике величины биомассы окуня. Это стало основанием для сохранения российской квоты в 2019-2021 гг. на уровне предыдущих лет.

Филиал обратил внимание, что выполнение международной съемки будет соответствовать интересам отечественного рыболовства. Во-первых, эти результаты поспособствуют правильному ориентированию российских судовладельцев, во-вторых, обеспечат более аргументированное отстаивание, подчеркнули в АтлантНИРО.

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