04 марта 2021 года

Западный бассейн будет рыбачить по новым правилам

Минсельхоз обновил правила рыболовства для Западного бассейна. Важнейший для промысловиков документ вступит в силу с 1 сентября.

Приказ Минсельхоза России от 21 октября 2020 г. № 620 «Об утверждении правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна» опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Западный рыбохозяйственный бассейн включает Балтийское море и Ладожское озеро с бассейнами впадающих в них рек и все водные объекты рыбохозяйственного значения Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга. Исключения – пруды и обводненные карьеры, находящиеся в региональной, муниципальной и частной собственности.

Согласно новому закону об обязательных требованиях, новые правила вступят в силу с 1 сентября 2021 г.

При вступлении в силу нового документа прежние правила, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 6 ноября 2014 г. № 427, действовать перестанут.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews