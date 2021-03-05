05 марта 2021 года

Кубанский заповедник Утриш прирастет водами

К заповеднику Утриш в Краснодарском крае планируют присоединить новые земли и часть акватории Черного моря, площадь ООПТ должна увеличиться на 15%. На этой особо охраняемой природной территории запрещены аквакультура и рыболовство.

Правительство планирует расширить территорию заповедника более чем на 1,33 тыс. га, добавив земли лесного и водного фондов, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды. Предполагается, что после расширения площадь ООПТ составит 11,3 тыс. га. В результате Утриш станет единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Черного моря в границах РФ.

В министерстве обратили внимание, что на участках расширения заповедника обитают редкие виды, например черноморская афалина и обыкновенный дельфин (дельфин-белобочка) – эндемики Черного моря. А также черноморская морская свинья (азовка), включенная в Красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов.

Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что сейчас одна из главных проблем ООПТ – слишком малая территория, не позволяющая эффективно сохранять наиболее редкие для страны природные комплексы сухих субтропиков и подводные экосистемы, уникальные геологические, гидрологические и геоморфологические объекты.

Другой проблемой, по словам Виктории Абрамченко, стало антропогенное окружение. Утриш расположен между Анапой и Новороссийском, а также вблизи других населенных пунктов, интенсивно посещаемых туристами в курортный сезон.

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