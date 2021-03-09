09 марта 2021 года

ВАРПЭ оценила субсидии на перевозку рыбы

Минсельхоз представил проект постановления по поддержке льготных перевозок рыбопродукции с Дальнего Востока. Снижение затрат на одно из звеньев цепочки по доставке рыбы до потребителя положительно отразится на рынке, считают в ВАРПЭ.

Власти рассчитывают субсидировать РЖД потери в доходах при перевозке рыбной продукции по льготным тарифам с Дальнего Востока в центральную часть страны. Таким способом планируется поддержать рыбохозяйственный комплекс, столкнувшийся с ограничениями поставок через Китай в условиях пандемии.

Механизм субсидий уже предусмотрен для доставки продукции АПК. «Для перевозки будет установлен льготный тариф, подобный тому, что распространятся на доставку, например, зерна. Но пока тариф не установлен, сложно оценить реальную эффективность этой меры господдержки», - рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Он подчеркнул, что рыбацкое сообщество поддерживает принятие документа.

Субсидирование заложено в ведомственной целевой программе «Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК» в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. В 2021 г. на эти цели в федеральном бюджете заложено 7,46 млрд рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ. «Вероятно, это сумма будет перераспределена между участниками программа субсидирования логистических затрат. Но какой объем средств будет направлен на субсидирование перевозок рыбы, пока неизвестно», - отметил Герман Зверев.

В ВАРПЭ обратили внимание, что с учетом поручения, которое дала вице-премьер Витория Абрамченко, согласование и принятие постановления может идти в ускоренном режиме. «А это значит, что уже летом предприятия смогут воспользоваться льготным тарифом на перевозку рыбу. Как раз в это время начнется лососевая путина, и субсидирование затрат на доставку может благоприятно отразиться на поставках красной рыбы на внутренний рынок. Сегодня ценовая «наледь» на рыбопродукцию формируется из-за большого числа посредников, а также логистики. Снижение затрат на одно из звеньев это цепочки положительно отразится на рынке отечественной рыбопродукции», - заявил руководитель объединения.

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