09 марта 2021 года

Россельхознадзор сообщил о порядке поставок рыбы через Японию

Оформлять дополнительный ветсертификат для временного хранения российской рыбопродукции в Японии для дальнейшей отправки в третьи страны не нужно, заявили в Россельхознадзоре.

Российское ветеринарное ведомство сообщило об информации, поступившей от департамента рыболовства Министерства сельского хозяйства, лесных ресурсов и рыболовства Японии. Зарубежные коллеги прислали разъяснения об отгрузках рыбо- и морепродукции в третьи страны со складов временного хранения, находящихся на территории Японии. В этом случае оформляется соответствующий ветеринарный сертификат компетентным органом указанной страны.

«При этом порядок экспорта рыбо- и морепродукции из России в Японию остается неизменным: необходимо оформить ветеринарный сертификат, который используется при поставках грузов из Российской Федерации в Японию», – рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Оформление дополнительного ветеринарного сертификата для временного хранения российской рыбопродукции в Японии с целью дальнейшей отправки в третьи страны не требуется.

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