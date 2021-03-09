09 марта 2021 года

АРПП представит отрасль в Общественном совете при ФАС

В новый состав Общественного совета при Федеральной антимонопольной службе вошел первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков.

ФАС обновила состав общественного совета при ведомстве. Рыбную отрасль на этой площадке будет представлять первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков, сообщает корреспондент Fishnews.

Цель деятельности совета – общественный контроль за работой Федеральной антимонопольной службы, в том числе рассмотрение проектов разрабатываемых нормативно-правовых актов, ежегодных планов деятельности ФАС и отчетов об их исполнении.

«Антимонопольное ведомство в последние годы активно выступает с инициативами в рыбной отрасли, в том числе по распределению квот вылова, по форматам торговли рыбной продукции. Предложения по рыбохозяйственному комплексу ФАС включает ежегодно в доклад о состоянии конкуренции. Поэтому мы рассчитываем эффективно задействовать площадку общественного совета для взаимодействия с антимонопольной службой», – отметили в АРПП.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews