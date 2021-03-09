«Краскино» пообещали перевести на работу без выходных

Автомобильный пункт пропуска «Краскино» на границе с Китаем до конца года будет работать семь дней в неделю, если не будет потока на пассажирском направлении, сообщили в Росгранстрое.

До конца года режим работы автомобильного пункта пропуска «Краскино» – ежедневно с 9:00 до 19:00. Исключение составят государственные праздники. Такой режим работы пограничного перехода предусмотрен при условии отсутствия пассажиропотока на пассажирском направлении. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой» со ссылкой на Владивостокский филиал.

Напомним, что состояние пункта пропуска «Краскино» остается проблемой для компаний, поставляющих в КНР живого краба. При нынешнем количестве пропускаемых грузовиков избежать пробок невозможно, отмечают в отраслевом сообществе.

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