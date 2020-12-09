09 декабря 2020 года

Состояние пункта пропуска «Краскино» опять тормозит торговлю

Руководство страны давало по состоянию пунктов пропуска многочисленные поручения. Тем не менее сейчас компании, поставляющие морепродукты, опять столкнулись с проблемой в пункте пропуска «Краскино».

Несмотря на все обещания, пропускная способность пограничного перехода «Краскино – Хуньчунь» так и не увеличилась – ситуация обсуждалась на онлайн-конференции Fishnews.

На конец года традиционно приходятся большие объемы поставок краба, и на пути к госгранице вновь возник затор, рассказал президент профильной ассоциации Александр Дупляков. «На сегодняшний момент согласно реестру заявок в очереди стоит 288 машин», – сообщил руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока. В среднем при этом пропускается около 25 автомобилей за сутки, отметил он.

Для того чтобы в период непростой эпидобстановки не создавалось многодневной колонны из грузовиков, власти Приморского края ввели особый режим проезда к территории пунктов пропуска – в порядке электронной очереди. Но это не решает проблемы увеличения пропускной способности.

С другими пограничными переходами также проблемы. Осуществлять выгрузку в портах Китая тяжело из-за пандемии, усилилась нагрузка на Корею. «Автомобильный переход был бы хорошим подспорьем, чтобы реализовать продукцию», – отметил Александр Дупляков. Но по итогу «Краскино» такой возможности не дает. Из-за задержек с отгрузкой компании рискуют недоосвоить квоты, а по закону это грозит лишением права на промысел.

Об ущербе, который наносит торговле ситуация с пограничными переходами, заявил и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

По информации руководителей отраслевых объединений, работа по модернизации пункта пропуска, о которой сообщал Минтранс, не завершена.

Главы ассоциаций решили обратиться по проблеме пограничного перехода в органы государственной власти.

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