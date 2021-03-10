Минтай прячется подо льдом

К 4 марта российский флот освоил суммарно 446,8 тыс. тонн минтая - на 24,6% ниже уровня прошлого года, сообщает Росрыболовство. По данным ведомства, ледовыми полями закрыты места основных скоплений в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах.

Очередное заседание штаба охотоморской путины сезона «А» прошло в Федеральном агентстве по рыболовству. Отмечено, что из-за сложной ледовой обстановки флот работает в основном в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, в Охотском море добыто 394,2 тыс. тонн минтая (-25,7% от уровня 2020 г.). В том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 333,3 тыс. тонн, в Восточно-Сахалинской добыли 1 тыс. тонн, в Северо-Охотоморской – 59,9 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Южно-Курильской зоне наловили 17,4 тыс. тонн минтая, в Восточно-Камчатской зоне поймали 15,3 тыс. тонн, в том числе 13,4 тыс. тонн в Петропавловско-Командорской подзоне.

Тихоокеанской сельди с начала года освоили 82,8 тыс. тонн (+46,3% к показателю на отчетную дату 2020 г.), трески - 33,8 тыс. тонн (-15,5%).

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