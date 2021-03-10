Выдавать разрешения на промысел будут по новому регламенту

Росрыболовство выпустило новый административный регламент по выдаче разрешений на добычу. Также утверждена форма заявления о внесении изменений в промысловый билет.

Новый административный регламент по выдаче, приостановлению действия и аннулированию разрешений на вылов, а также по внесению в них изменений утвержден приказом Росрыболовства от 16 октября 2021 г. № 541. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Действие регламента распространяется на российских и иностранных пользователей. Описывается, каким образом Росрыболовство и его территориальные управления должны оформлять промысловые билеты, сообщает корреспондент Fishnews.

На такую госуслугу, как выдача разрешения или отказ от выдачи, по-прежнему отводится до 15 рабочих дней со дня регистрации разрешения на вылов. На внесение изменений в промысловый билет – не более пяти рабочих дней, а если речь идет об исправлении ошибок или опечаток – не больше трех дней.

Сократился срок на приостановление действия и аннулирования разрешения – до одного рабочего дня.

Также предусмотрен механизм возобновления действия разрешения. На это отводится не более трех рабочих дней со дня получения заявления пользователя. При этом особый случай – по квотам добычи крабов в инвестиционных целях: промысловый билет должен возобновлять свое действие в срок не более одного рабочего дня со дня вступления в силу судебного решения о том, что требования Росрыболовства о досрочном расторжении договора на долю квоты не удовлетворены.

Также официально опубликован приказ Минсельхоза от 15 октября 2020 г. № 610, утверждающий форму заявления о внесении изменения в разрешение на вылов.

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