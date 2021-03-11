Ростовская область составила рецепт для оздоровления Дона
Минприроды Ростовской области подготовило список из 239 мероприятий по оздоровлению бассейна Дона. Для реализации задуманного предполагается принять отдельную федеральную программу.
Перечень мероприятий направлен в Росводресурсы, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.
Документ предусматривает выпуск молоди растительноядных видов рыб, реконструкцию и модернизацию воспроизводственных предприятий, проектирование и строительство рыбоходного канала в обход Кочетовского узла, реконструкцию Донского магистрального канала, модернизацию мелиоративных систем.
Также предполагается расчистка десятков водных объектов, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, реконструкция и строительство очистных сооружений и канализации, объектов водоснабжения.
В пресс-службе подчеркнули, что аналогичные планы должны представить все 15 регионов бассейна Дона. Эти предложения предполагается использовать при разработке единой федеральной программы в рамках национального проекта «Экология».
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