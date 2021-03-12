Оставленную рыболовами навагу раздадут нуждающимся

На Сахалине добровольцы будут собирать навагу, оставленную на льду рыбаками-любителями. Рыбу будут раздавать малообеспеченным гражданам.

Добывая популярную в это время года зубатку, некоторые сахалинские рыбаки-любители не забирают оставшуюся часть улова, рассказали Fishnews в региональном агентстве по рыболовству. Сотрудники ведомства совместно с главами Корсаковского и Долинского районов организуют сбор оставленной наваги. Для нее на ледовом припае уставят специальные ящики.

«Волонтеры будут работать в местах массового хода рыбы – от села Охотское до мыса Свободный, а также на озере Изменчивое в Корсаковском районе и от села Стародубское до Советского в Долинском. Конкретные места и периодичность сбора будет зависеть от вылова рыбаков-любителей. Свежий улов добровольцы будут передавать малообеспеченным жителям», – сообщил руководитель агентства Иван Радченко.

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