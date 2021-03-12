Денис Коцюк: Ресурсы изучаем современными методами

Более 75 лет Хабаровский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии обеспечивает рыбаков важными и нужными данными. Одним из главных достижений к юбилею стало начало выполнения Второй амурской экспедиции, считает руководитель ХабаровскНИРО Денис Коцюк.

«Причем если в предыдущие годы на первое место зачастую ставилось изучение запасов осетровых, то теперь на переднем плане тот ресурс, который имеет серьезную социальную и экономическую значимость, – тихоокеанские лососи. И речь идет не просто об изучении состояния запасов, причин снижения или увеличения численности. Мы должны провести ревизию происходившего практически за последние сто лет. В частности, оценить эффективность искусственного воспроизводства, посмотреть, какие рыбоводные заводы нужны на Амуре, для чего и каким образом они должны функционировать», – рассказал глава Хабаровского филиала ВНИРО в интервью Fishnews.

Каждый год Второй Амурской экспедиции проходит под определенным лозунгом. «В 2020-м это было углубление и расширение исследований тихоокеанских лососей. Мы увеличили количество точек мониторинга ската молоди, учета производителей. Образовали в Хабаровском филиале центр отолитного маркирования – эта лаборатория осуществляет отработку технологии отолитного мечения на рыбоводных заводах в бассейне Амура», – сообщил Денис Коцюк.

Нынешний год предполагается посвятить исследованиям осетровых. Специалисты проведут экспедицию в Амурском лимане, затем планируются работы в русле Амура, с продвижением от устья реки до Хабаровска, – будет оцениваться численность осетровых.

«Отмечу, что мы большое внимание уделяем пресноводным видам водных биоресурсов. Уже есть первые результаты такой работы. Это два новых объекта промысла. Судак, которым в 1970-80-х годах зарыблялись бассейн Уссури и озеро Ханка, распространился дальше, и сейчас в Амуре обоснован вылов до 70 тонн этого вида. А также вьюн – востребованный ресурс в КНР», – отметил руководитель ХабаровскНИРО.

Собеседник Fishnews рассказал об использовании цифровизации в деятельности ученых. «Отмечу, что на уровне ВНИРО предусмотрена программа цифровизации. В рамках нее мы внедряем современнейшие методы работы. Так, использование беспилотных летательных аппаратов позволяет сделать множество фотографий, из которых затем создается ортофотоплан. Таким образом, мы переходим от доверяемости к проверяемости данных», – прокомментировал Денис Коцюк.

Ученые могут воспользоваться приложением на смартфоны. «Раньше специалисты во время полевых работ вручную указывали координаты, площадь, количество рыбы. Теперь с помощью приложения координаты, площадь фиксируются автоматически, нужно лишь выгрузить их на сервер. Вместо с ортофотопланом эта информация используется для принятия решений на штабе путины, заседаниях комиссии по анадромным», –сообщил глава ХабаровскНИРО.

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