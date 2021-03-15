Прокуратура выявила «утонувшие» в водоемах деньги

В Волгоградской области при выполнении работ по расчистке водных объектов похищено порядка 55 млн рублей, сообщает региональная прокуратура. Она поставило вопрос о возбуждении уголовного дела.

Надзорное ведомство проверило законность расходования бюджетных средств, выделенных на реабилитацию водоемов в рамках нацпроекта «Экология».

Установлено, что в 2020 г. государственное казенное учреждение «Дирекция водохозяйственного строительства» и коммерческая организация заключили четыре государственных контракта по экологической реабилитации шести ериков и четырех озер. Работы выполнялись на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском районе. Контракты финансировались за счет средств бюджета Волгоградской области с привлечением субсидии из федерального бюджета – на основании соглашения, заключенного Росводресурсами с администрацией региона.

Кроме того, в рамках региональной госпрограммы «Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод» по результатам электронного аукциона Дирекция водохозяйственного строительства заключила с тем же подрядчиком контракт на расчистку пруда в Светлоярском районе. Деньги на эти работы выделили из регионального бюджета.

«В период с марта по декабрь 2020 года подрядчиком были направлены извещения о готовности к сдаче выполненных работ, которые приняты заказчиком без каких-либо замечаний, подрядчику из регионального бюджета перечислено более 173 млн рублей. При этом работы на сумму 55 млн рублей фактически не выполнялись», – сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство направило материалы проверки в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц – по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews