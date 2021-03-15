Форум и выставка в Питере открыли регистрацию

Стартовала регистрация на крупнейшее событие в российской рыбной отрасли - IV Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia 2021.

Международные рыбопромышленные форум и выставка пройдут с 6 по 8 июля в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум».

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – мероприятие, направленное на все сферы рыбной промышленности: от вылова и добычи до транспортировки и продажи. За пять лет площадь выставки выросла в 2,5 раза, а количество посетителей – в 6 раз.

«Подготовка к Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia идет полным ходом, мероприятие состоится в запланированные сроки. На данный момент 80% стендов уже забронированы. Среди экспонентов будут как российские, так и зарубежные представители», – рассказали Fishnews в компании Expo Solutions Group, являющейся оператором мероприятий.

Свое участие уже подтвердили лидеры судостроения, среди них: ОСК, «Ростр», Remontowa, Damen, Tersan. Оборудование для судов представят «ВНИИР Прогресс», Furuno, Simrad, «СТТ Марин Сервис», Mitsubishi Motors, Yanmar и др. Будут присутствовать ведущие рыбодобывающие компании: «Гидрострой», «Норебо», НБАМР, Русская рыбопромышленная компания, «Океанрыбфлот», Sigma Marinе Technology, ЮКРК, ФЭСТ, FOR Group, Архангельский траловый флот и др. Впервые экспонентами выставки станут «Росрыбфлот», «Остров», «Авангард», Альфеус фидс, Mayekawa, Camozzi, «Камелия Сифуд/Юнивикта».

Ожидается, что в этом году выставку и форум посетят более 11 тыс. человек. На всей территории будет действовать повышенный уровень безопасности и строго соблюдены все меры, предписанные Роспотребнадзором, пообещали организаторы.

«Задача мероприятия 2021 года по максимуму использовать потенциал внутреннего рынка России – наладить сбыт и реализацию продукции. Усилия организаторов будут направлены на укрепление связи «производитель – поставщик – потребитель». Для этого будет увеличена площадь Ритейл-центра и организована зона закупок «Рыбный супермаркет», – отметили в ESG.

В рамках деловой программы обсудить планируется вопросы международного сотрудничества, внутреннего развития и поддержки индустрии. Отдельное внимание будет уделено аквакультуре как одному из ключевых драйверов роста отрасли. особый акцент будет на практическую полезность.

Вход на выставку и форум будет доступен всем зарегистрированным посетителям. Пройти регистрацию и получить билет можно на сайте форума и выставки. Вход на мероприятие будет бесплатным для всех посетителей.

Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews. В прошлый раз Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий собрали около 10 тыс. специалистов из 42 стран. Фоторепортаж с Seafood Expo Russia - 2019 смотрите здесь: https://fishnews.ru/events/222.

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