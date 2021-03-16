Северная «прибрежка» в ожидании второго чтения

Второе чтение законопроекта по прибрежному рыболовству в Госдуме ожидается 23 марта, сообщил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов на онлайн-конференции Fishnews.

В первом чтении изменения закона о рыболовстве, призванные решить проблемы «прибрежки» на Северном бассейне, были приняты 16 февраля, Напомним, что пограничные органы заявили о недопустимости обработки на борту рыбы, добытой в режиме прибрежного рыболовства. В связи с этим перед предприятиями встал вопрос, как обеспечить сохранность уловов при доставке и не получить штраф от контролирующих органов. Решено было изменить закон.

17 марта рассмотреть законопроект планируется на комитете Госдумы по аграрным вопросам, рассказал на конференции Fishnews Online председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Он выразил надежду, что представители отраслевого сообщества и региональные власти примут участие в обсуждении. Второе чтение проекта ожидается 23 марта, а в третье - на следующий день.

Рыбацкое сообщество не раз представляло свои предложения по закону на разных площадках, напомнил руководитель объединения. При этом до сих пор непонятно, зачем для работы прибрежников были созданы такие проблемы, отметил он.

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