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Переработка трески на борту судна на Северном бассейне

Поправки по «прибрежке» прошли первое чтение

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий первичную переработку уловов на судах в режиме прибрежного рыболовства. Под запретом остается только заморозка рыбы.

Проект поправок в ФЗ о рыболовстве, призванный урегулировать спор вокруг допустимости потрошения рыбы, добытой в «прибрежке», был внесен в Госдуму в середине ноября, а затем доработан и рекомендован к первому чтению. Его авторами выступило несколько депутатов ГД и членов Совета Федерации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, законопроект уточняет, что при прибрежном промысле «допускается проводить первичную переработку уловов» в целях производства из них «непереработанной рыбной продукции». Исключение – рыбная продукция в замороженном виде, ее производить на судах по-прежнему нельзя.

На заседании Госдумы 16 февраля председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин рассказал, что законопроект подготовлен по обращению рыбацкого сообщества и должен устранить коллизию, которая возникла на Северном бассейне. Прибрежное рыболовство подразумевает обязательную доставку уловов на берег свежем или охлажденном виде. Однако некоторые виды рыбы, в том числе треска, требуют предварительной обработки – потрошения и обескровливания, иначе срок их хранения на судне не превышает нескольких часов.

В условиях Северного бассейна акватории, где ведется прибрежный лов, могут находиться на значительном расстоянии от портов. «Минимум сутки-двое рыбакам надо, для того чтобы прийти на свой берег», – пояснил Владимир Кашин. Без обработки улов эту транспортировку не переживет.

Глава профильного комитета уточнил, что законодательная инициатива согласована и в правительстве, и в ГПУ, и призвал коллег поддержать ее в первом чтении. Законопроект был принят без дополнительных вопросов или возражений.

Правда, ко второму чтению в тексте законопроекта, скорее всего, появятся изменения. На круглом столе, организованном в Совете Федерации 15 февраля, директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац предупредил, что потребуется уточнить терминологию, чтобы убрать противоречия с техрегламентом.

Кроме того, ФСБ настаивает на утверждении перечня допустимых операций с уловами на судах в режиме прибрежного рыболовства. Пограничники также предлагают добавить в законопроект положение об обязательной поставке такой продукции на рыбодобывающие предприятия или в торговые сети.

Напомним, летом прошлого года Пограничное управление ФСБ по западному арктическому району предупредило, что будет считать нарушением закона любую обработку рыбы, добываемой в режиме прибрежного рыболовства. Даже если эти операции предписаны санитарными нормами и выполняются для сохранения качества уловов при доставке их на берег в свежем и охлажденном виде.

Осенью пограничники начали составлять акты с замечаниями по итогам осмотра судов, которые доставляли охлажденную рыбу в Мурманск. Под угрозой штрафов рыбаки прекратили прибрежный лов. По информации Союза рыбопромышленников Севера, в итоге в 2020 г. неосвоенными остались квоты на вылов более 7,5 тыс. тонн трески и пикши. Потери для предприятий Северного бассейна в объединении оценили на уровне 700-800 млн рублей.

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