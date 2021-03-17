Константин Коробков: Отраслевое СМИ - это площадка для дискуссий

Работа отраслевого средства массовой информации важна и для органов власти, и для бизнеса. На таких площадках можно дискутировать и в спорах искать истину, отметил руководитель Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков, поздравляя с юбилеем медиахолдинг Fishnews.

Профильные средства массовой информации, безусловно, необходимая часть для работы современных отраслей экономики с их стремительными изменениями, уверен генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков. Специализация приветствуется в разных профессиях, напомнил рыбопромышленник.

«И в масс-медиа должны быть профессионалы, понимающие отрасль, живущие отраслью каждый день», - подчеркнул он.

Такие площадки, как Fishnews, необходимы бизнесу, чтобы доносить свою позицию, и важны для власти, чтобы получать обратную связь, считает руководитель компании.

«Это площадка для дискуссий. В спорах рождается истина, потому что часто бывает, что перегибы есть и там, и здесь. А истина посередине», - подчеркнул он.

Fishnews в этом году отмечает 15-летие. В структуре медиахолдинга - журнал «Fishnews - Новости рыболовства», ежемесячная газета «Fishnews Дайджест» и интернет-портал Fishnews, ежедневно с понедельника по пятницу освещающий события в отрасли.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews