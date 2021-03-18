Президент напомнил прокуратуре о защите природы

Тема природопользования и охраны окружающей среды должна оставаться в фокусе внимания прокуроров, подчеркнул президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Среди важных вопросов он назвал сохранение ценных биоресурсов.

Глава государства Владимир Путин обозначил задачи, стоящие перед органами прокуратуры на 2021 год, на расширенной коллегии Генпрокуратуры. В число важнейших направлений вошла и экологическая повестка, сообщает корреспондент Fishnews.

«В поле зрения прокуроров должны оставаться вопросы природопользования и охраны окружающей среды. Это вопрос один из самых актуальных сегодня», - заявил президент.

Он добавил, что речь идет о надлежащем вывозе и утилизации бытовых отходов, о сохранении лесного фонда и уникальных экосистем, ценных водных и биологических ресурсов.

За год в сфере охраны окружащей среды и природопользования прокуроры выявили 282 тыс. нарушений законов, сообщил глава Генпрокуратуры Игорь Краснов.

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