Документы для моряков вновь продлят в связи с пандемией

Морская администрация РФ решила автоматически пролонгировать действие квалификационных документов членов экипажей еще на три месяца. Такое продление осуществлялось уже несколько раз в связи с пандемией коронавируса.

Решения распространяется на документы, срок действия которых истек или истекает до 30 июня 2021 г. включительно. Это делается в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в мире.

«Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается на три месяца», - рассказали Fishnews в пресс-службе Минтранса.

Среди таких документов:

- профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;

- подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством;

- квалификационные свидетельства;

- свидетельства о квалификации судовых поваров;

- другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками.

Внесение дополнительных отметок о продлении или выдача новых документов не требуется.

При этом, как и раньше, Морская администрация РФ оставляет за собой право в любое время изменить или отменить принятые меры в зависимости от развития ситуации с пандемией COVID-19.

В прошлый раз о решении продлить документы власти сообщили в январе.

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