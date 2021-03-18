Документы для моряков вновь продлят в связи с пандемией
Морская администрация РФ решила автоматически пролонгировать действие квалификационных документов членов экипажей еще на три месяца. Такое продление осуществлялось уже несколько раз в связи с пандемией коронавируса.
Решения распространяется на документы, срок действия которых истек или истекает до 30 июня 2021 г. включительно. Это делается в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в мире.
«Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается на три месяца», - рассказали Fishnews в пресс-службе Минтранса.
Среди таких документов:
- профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;
- подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством;
- квалификационные свидетельства;
- свидетельства о квалификации судовых поваров;
- другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками.
Внесение дополнительных отметок о продлении или выдача новых документов не требуется.
При этом, как и раньше, Морская администрация РФ оставляет за собой право в любое время изменить или отменить принятые меры в зависимости от развития ситуации с пандемией COVID-19.
В прошлый раз о решении продлить документы власти сообщили в январе.
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