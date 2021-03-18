Уловы нашли новые пути

Россельхознадзор представил данные о странах, куда из Приморья отправляется рыбная продукция. Список расширился, в нем прибавилось государств Западной Африки, сообщили в ведомстве.

С начала года управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области оформило ветсертификаты на экспортные партии 203,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

Большая часть рыбопродукции направлена в Республику Корея - 150,9 тыс. тонн. Для поставок в Китай оформлено 23,7 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления, среди импортеров рыбопродукции из Приморского края появились страны Западной Африки – Бенин, Кот-д’Ивуар и Того (в 2020 г. продукция экспортирована только в Нигерию). С начала 2021 г. в страны Западной Африки оформлены на экспорт партии общим весом 20,9 тыс. тонн.

Кроме того, с начала года в Японию экспортировано 6,6 тыс. тонн рыбопродукции, в Таиланд – 705 тонн и во Вьетнам - 494 тонны.

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