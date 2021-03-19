Россия и Норвегия сверили данные об уловах

Российско-норвежская рабочая группа по анализу сопоставила данные 2020 г. о добыче совместно регулируемых запасов рыб. Расхождений не выявлено.

Заседание российско-норвежской группы по анализу прошло 16-17 марта. От России во встрече участвовали представители Североморского территориального управления Росрыболовства, пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району и Центра системы мониторинга рыболовства и связи. От Норвегии - представители Директората рыболовства и Береговой охраны страны, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

«Рабочая группа сверила данные о рыбном промысле российских, норвежских и судов третьих стран в Баренцевом и Норвежском морях в 2020 году, расхождений в данных и нарушений законодательства не выявлено», — отметил врио начальника ЦСМС Александр Михайлов.

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