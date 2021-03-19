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В Совете Федерации прошло совещание «О реализации механизма «регуляторной гильотины» в отраслях рыбопромышленного комплекса». Фото пресс-службы СФ

Рыбаки опираются на научный поход к «гильотине»

При обсуждении требований, попавших под «регуляторную гильотину», рыбацкое сообщество оперирует не лозунгами, а «конкретными цифрами» на основе научных данных, подчеркнул на совещании в Совете Федерации президент ВАРПЭ Герман Зверев.

16 марта в Совете Федерации прошло совещание «О реализации механизма «регуляторной гильотины» в отраслях рыбопромышленного комплекса». Обсуждение провела член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. В мероприятии помимо сенаторов приняли участие представители профильных министерств и ведомств, региональных властей, отраслевых союзов и ассоциаций.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), сопредседатель рабочей группы по реализации механизма «регуляторная гильотина» в рыболовстве Герман Зверев указал, что реформа поставила как органы власти, так и бизнес перед необходимостью доказывать свою позицию посредством цифр.

«Расчеты издержек исполнения требований законодательства стали ключевыми аргументами для членов подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций при наличии разногласий между членами рабочей группы. В этой в связи необходимо отметить комплексное исследование Высшей школы экономики, по результатам которого было идентифицировано 55 нормативных правовых актов, оказывающих наибольшее воздействие на отрасль», – рассказал он на совещании.

По словам руководителя ВАРПЭ, это первая и пока единственная в России научная работа, в которой «оцифрованы все регуляторные затраты отрасли». Он призвал не относиться к результатам исследования как к абсолютной истине, а «пробовать на зуб» каждую цифру» и обсуждать варианты решения проблемы.

Вместе с тем Герман Зверев обратил внимание, что рыбаки – единственное деловое сообщество в стране, которое с помощью ученных предложило формат обсуждения проблем «не лозунгами, а конкретными цифрами». С этими выводами согласились присутствовавшие на заседании представители Рыбного союза и Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, рабочая группа с ноября 2019 г. по март 2021 г. провела 64 заседания, в ходе которых рассмотрено 97 проектов нормативно-правовых актов – 17 законопроектов, 30 проектов постановлений правительства и 50 ведомственных приказов. По итогам «регуляторной гильотины» отменено свыше 250 актов, регулирующих деятельность организаций рыбной отрасли.

«Мы активно взаимодействовали с другими рабочими группами, в том числе в сфере животноводства и растениеводства, транспорта, трудовых отношений и охраны труда, экологии и природопользования», – отчитался Герман Зверев. Он отметил, что в состав группы входят представители не только рыбодобывающих предприятий, но и рыбоводных хозяйств, рыбопереработчиков, верфей и даже депутаты Госдумы.

Одним из примеров эффективности такого механизма, по мнению президента ВАРПЭ, стало ускорение разработки законопроекта об электронном промысловом журнале. Хотя не все вопросы можно решить на площадке рабочей группы, как получилось с постановлением правительства от 31 декабря 2020 г. № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду...», которое существенно ухудшило условия деятельности предприятий отрасли.

«Рыбопромышленные объекты с точки зрения оказания негативного воздействия на окружающую среду фактически приравниваются к металлургическим предприятиям, предприятиям по добыче полезных ископаемых, химическому производству, предприятиям по утилизации отходов потребления», – указал Герман Зверев.

Глава ВАРПЭ предложил членам комитета СФ инициировать работу по приведению текста постановления к согласованной в ходе процедур «регуляторной гильотины» редакции и при этом обязательно учесть позиции прибрежных регионов и рыбацких объединений.

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Fishnews

  • В Совете Федерации прошло совещание «О реализации механизма «регуляторной гильотины» в отраслях рыбопромышленного комплекса». Фото пресс-службы СФ
  • В Совете Федерации прошло совещание «О реализации механизма «регуляторной гильотины» в отраслях рыбопромышленного комплекса». Фото пресс-службы СФ
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