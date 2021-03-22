В аппарате правительства появится новое управление «для обратной связи»

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать в структуре аппарата правительства управление экспертизы и планирования. Сообщается, что новое подразделение поможет упорядочить систему обратной связи по прорабатываемым решениям.

Управление позволит обеспечить заблаговременное планирование экспертного сопровождения инициатив, оперативную организацию их обсуждения, активное вовлечение экспертных структур в работу по национальным целям развития и нацпроектам, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина. Таким образом планируется обеспечить и более плотное взаимодействие правительства с Федеральным Собранием.

В связи с созданием нового управления предполагается перезапустить работу экспертного совета при правительстве, ряда совещательных органов, а также общественных советов при министерствах.

«В конечном итоге все это позволит повысить качество управленческих решений, открыть новые возможности для предметного обсуждения социально значимых вопросов и сделать систему обратной связи более эффективной и структурированной», – подчеркнули в пресс-службе.

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