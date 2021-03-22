Перезакрепление участков для промысла предложат отдельным законопроектом

Сенаторы решили подготовить отдельный законопроект об установлении преимущественного права на перезаключение договоров по закреплению рыболовных участков. Также в части анадромных нужно прямо указать срок заключения договора на 25 лет, считают в Совете Федерации.

Совершенствование норм по предоставлению рыболовных участков (РЛУ) обсуждалось на совещании, которое провел председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Сенатор отметил, что, по данным Росрыболовства, в реках, озерах и морских водах страны за пользователями закреплено более 12,5 тыс. рыболовных участков, в том числе для осуществления рыболовства лососевых видов рыб – около 2,8 тыс. РЛУ. В дальневосточных и северных регионах России участки находятся вдали от крупных городов – на побережье, вблизи сел и рабочих поселков с населением более 100 тыс. человек. Как правило, большинство договоров пользования рыболовными участками заключены с представителями малого и среднего бизнеса, который обеспечивает занятость местного населения при добыче рыбы и ее переработке. Другой работы в таких населенных пунктах просто нет, рассказали Fishnews в пресс-службе СФ.

По словам главы комитета, в целях сохранения поселений, расположенных на удаленных прибрежных территориях и предотвращения дополнительного массового оттока населения из этих регионов важно закрепить право для лиц, выполнивших свои обязательства по договорам пользования участками для промышленного рыболовства по их перезаключению на новый срок без проведения конкурса.

«Кроме того, для рыболовных участков, используемых для добычи анадромных видов рыб, в основном отраслевом законе необходимо прямо указать период, на который будет заключаться договор – 25 лет», — подчеркнул сенатор.

Напомним, что сейчас в законе о рыболовстве говорится, что участки для добычи анадромных видов рыб могут закрепляться на срок от 10 до 25 лет.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект по распространению в отрасли электронных торгов. В Совете Федерации отметили, что проект предусматривает проведение аукционов в электронной форме в отношении вновь сформированных договоров пользования рыболовным участком. На участки, которые предоставлены по результатам конкурсов, это требование не распространяется.

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