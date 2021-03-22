Парламентарии предложили новую формулировку по распределению участков для промысла

В базе Госдумы опубликовали версию законопроекта об электронных торгах в рыбной отрасли, которая предлагается к принятию в основном чтении. Изменились формулировки по распределению участков для промысла.

Напомним, что в рыбной отрасли при предоставлении права на вылов планируется перейти к формату электронных торгов. Такой законопроект в декабре внесло в Госдуму правительство РФ. В частности, если сейчас рыболовные участки (РЛУ) для разных видов рыболовства предоставляются на основе конкурсов, то новым законом планируется ввести распределение через электронные аукционы.

Эти нормы вызвали большой резонанс в отраслевом сообществе, сообщает корреспондент Fishnews. В итоге принятый в первом чтении проект предусмотрел ряд случаев, когда будет сохранена система закрепления РЛУ через конкурсы (при такой форме учитывается история работы пользователя).

Ко второму чтению в законопроекте предложен ряд поправок - их поддержал комитет Госдумы по аграрным вопросам. По рыболовным участкам предусматривается следующая формулировка: «Конкурсы на право заключения договора пользования рыболовным участком проводятся в отношении рыболовных участков, в отношении которых предоставлено право на добычу (вылов) водных биоресурсов в соответствии с договором пользования рыболовным участком, и рыболовных участков, выделенных в соответствии с частью 2 статьи 18 настоящего федерального закона для осуществления вида рыболовства, указанного в пункте 7 части 1 статьи 16 настоящего федерального закона». Вид рыболовства в пункте 7 - это традиционный промысел КМНС.

Отраслевые ассоциации уже не раз обращали внимание на необходимость выверенных формулировок по распределению рыболовных участков, ведь от их закрепления зависит право на добычу целого ряда объектов, в том числе тихоокеанских лососей.

Второе чтение законопроекта по электронным торгам ожидается 23 марта.

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