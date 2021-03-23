Допустимые уловы краба готовятся изменить

Совет директоров НИИ Росрыболовства поддержал корректировки общих допустимых уловов крабов на 2021 г. Это изменение ОДУ камчатского краба и стригуна бэрди в Дальневосточном бассейне, камчатского краба и стригуна опилио – в Северном.

Дальний Восток

Ресурсные исследования 2020 г. показали снижение численности камчатского краба на западнокамчатском шельфе. Оно сопровождается перераспределением запаса между промысловыми районами: снижением доли в Камчатско-Курильской подзоне и увеличением – в Западно-Камчатской, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

С учетом новых данных, в этом году рекомендуется в Западно-Камчатской подзоне увеличить ОДУ камчатского краба на 479 тонн – до 12 362 тонн, а в Камчатско-Курильской подзоне уменьшить на 1 510 тонн – до 2 012 тонн.

Иная ситуация складывается с популяцией краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне. Там исследования прошлого года показали рост запаса в связи с появлением урожайного поколения. Ученые рекомендуют возобновить промысел стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне, закрытый в 2019 г. из-за сокращения численности.

На 2021 г. рекомендуется увеличить допустимый вылов краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне на 480 тонн: с утвержденных в настоящее время 20 тонн (они были предусмотрены исключительно для научных исследований) до 500 тонн.

Север

В последние десятилетия повышение температуры баренцевоморских вод благоприятно сказалось на запасах камчатского краба и привело к смещению его промысловых скоплений в восточные районы. Результаты исследований 2020 г. свидетельствуют о высокой численности этого вида.

В связи с этим рекомендовано увеличить ОДУ камчатского краба в Баренцевом море на 0,875 тыс. тонн – с 10,94 тыс. тонн до 11,815 тыс. тонн.

Итоги промысла этого стригуна опилио в Баренцевом море в 2018-2020 гг. свидетельствуют об устойчивости запаса и постепенном расширении ареала на восток. Исследования 2019-2020 гг. зафиксировали появление нового урожайного поколения, вступающего в промысловый запас.

На 2021 г. рекомендуется увеличить ОДУ краба-стригуна опилио в Баренцевом море на 1 325 тонн – до 14,575 тыс. тонн.

На заседании обратили внимание, что краб-стригун опилио достиг промысловой численности и в Карском море. Промысел планируется открыть уже 2021 г.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил большие перспективы добычи крабов в Северном бассейне. Глава федерального агентства поручил Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии разработать научно обоснованные рекомендации по формированию новой стратегии эффективного и рационального использования крабовых запасов российской Арктики.

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