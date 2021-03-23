Рыболовам НАО упростят регистрацию сетей

В Ненецком автономном округе сети для любительской рыбалки можно будет поставить на учет в офисах МФЦ. Сейчас эти орудия лова в регионе регистрируют только в теруправлении Росрыболовства или по почте.

С инициативой выступил департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО. Предложение озвучили на рабочей встрече с заместителем главы Росрыболовства Василием Соколовым, сообщили Fishnews в пресс-службе окружной администрации.

«Сейчас жителям сел нужно приехать в город, потратить деньги на дорогу, сдать документы, дождаться ответа и потом ехать обратно. Василий Игоревич поддержал нашу инициативу и сейчас начнется процесс подписания соглашения с МФЦ, после чего люди смогут получать эту услугу через окна «Мои документы» в своих муниципалитетах, результат можно будет также получить в ближайшем офисе МФЦ», — рассказал руководитель департамента Антон Лебедев.

Правила учета и маркировки сетей вступили в силу с 1 января 2020 г. Каждому орудию лова, данные о котором вносятся в реестр, присваивается учетный номер. Маркировочный знак с номером должен закрепляться на сеть.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews