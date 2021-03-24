Поставки в ЕС пойдут по новому сертификату

С 21 апреля будет введена новая форма «сертификата здоровья» на рыбную продукцию для ввоза в страны Евросоюза, напомнили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Новая форма сертификата вводится в соответствии с имплементационным регламентом Комиссии ЕС 2020/2235.

«Помимо дополнений отдельных позиций в части идентификации экспортируемой партии, внесены дополнения и в части гигиенической аттестации, в том числе требования к регулярным проверкам со стороны компетентных органов системы контроля ХАССП (HACCP), действующих на рыбоперерабатывающих предприятиях», - рассказали Fishnews в НЦБРП.

В учреждении напомнили, что оно оказывает услуги по обучению, повышению квалификации, а также по сертификации систем ХАССП.

Регламент опубликован на сайте Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

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