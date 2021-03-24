«Морской огурец» высадили из локомотива на границе

Пограничники Приморского края пресекли незаконный вывоз в КНР крупной партии сушеного трепанга. Рыночная стоимость изъятого товара превышает 3,5 млн рублей.

На КПП «Махалино» обследовали железнодорожный локомотив, следовавший на выезд в Китай.

В специально оборудованных тайниках нашли два полипропиленовых мешка с 30 свертками сушеного дальневосточного трепанга, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Вес каждого свертка составлял 2 кг. Машинист не смог пояснить, кому принадлежит ценный груз.

Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

В управлении напомнили, что недавно аналогичный случай произошел на железнодорожном пункте пропуска «Пограничный». Тогда правоохранители изъяли 10 свертков с «морским огурцом» общим весом свыше 23 кг.

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