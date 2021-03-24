Отраслевые вузы получат деньги на ремонт

Ведомственным учебным заведениям выделят в этом году средства на модернизацию инфраструктуры. В число распорядителей бюджетных средств вошло и Росрыболовство.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 5 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры организаций высшего образования. Деньги пойдут в том числе на капитальный ремонт зданий учебных заведений.

Финансирование получат образовательные организации, подведомственные Минобрнауки, Минздраву, Минсельхозу, Минпросвещения, Минтрансу, Минкультуры, Минспорту, Минцифры и Росрыболовству. Для федерального агентства отводится около 66,6 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Также в списке МГУ, РАНХиГС и другие учебные заведения.

«Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», - рассказали в пресс-службе правительства.

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