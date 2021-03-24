С крымского браконьера хотят взыскать 6 миллионов

Под суд пойдет житель Республики Крым, задержанный с незаконным уловом в прошлом году. Прокуратура оценила ущерб водным биоресурсам более чем в 6 млн рублей.

В конце августа мужчина нелегально добыл в Каркинитском заливе свыше 65 тыс. экземпляров черноморской травяной креветки, черноморской атерины, камбалы, кефали, бычка, рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, браконьера с уловом задержали пограничники.

Уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов направлено в Раздольненский районный суд. Прокуратура Крыма также подала иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением.

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