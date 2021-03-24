«Русский краб» расширяет стандарт подготовки экипажей

Группа компаний «Русский краб» разработала для своих сотрудников углубленную образовательную программу по оказанию первой помощи. Старшие и вторые помощники капитана получают навыки, как в критической ситуации спасти жизнь и здоровье человека вдали от берега.

Курс стартовал 9 марта, занятия проходят в Морском государственном университете имени адмирала Г.И. Невельского во Владивостоке. Вуз поддержал инициативу «Русского краба» и предоставил площадку для обучения.

Участник первого набора старпом Роман Пронин считает, что стандартные курсы медицинской помощи, которые плавсостав проходит в рамках обязательной профессиональной подготовки, не дают той полноты умений и знаний, которые требуются в реальных критических ситуациях. Нынешние занятия – гораздо более подробные полезные, подчеркивает моряк.

«Мы изучаем в теории анатомию человека и тут же на практике применяем эти знания: накладываем шины, делаем искусственное дыхание. Узнаем, как определять состояние человека перед тем, как начать что-то делать. Именно так и должны выглядеть качественные курсы оказания первой помощи на судах», – уверен старпом.

Образовательная программа подготовлена на базе курса для спасателей совместно со специалистами Территориального центра медицины катастроф Приморского края. Они имеют огромный опыт оказания медицинской помощи в самых разных условиях, в том числе на морских судах вдали от берега.

Моряков учат делать непрямой массаж сердца, очищать дыхательные пути, перевязывать раны, останавливать кровотечения, фиксировать травмированные конечности, правильно переносить пострадавших. Программа включает также оказание помощи при ожогах, обморожениях, утоплении, отравлениях, лечении инфекционных заболеваний. Не оставлен без внимания и важный блок по первой психологической помощи.

«На флоте проблема в том, что больного или травмированного человека невозможно тут же доставить в лечебное учреждение – судну нужно дойти в порт или передать больного на другой борт либо воздушный транспорт, – обращает внимание преподаватель, специалист ТЦМК Денис Гончар. – Поэтому пострадавший вынужден длительное время находиться на судне под присмотром, на попечении старшего помощника и других членов команды, которые должны все это время оказывать первую помощь. Перечни соответствующих случаев и мероприятий утверждены приказом Минздрава от 4 мая 2012 года № 477. Однако в ситуации, когда больной долго находится вне больницы, зачастую этих мер недостаточно. Естественно, мы делаем упор именно на это: как наиболее эффективно, качественно оказывать помощь так, чтобы больной дождался прибытия в порт, где им займутся врачи».

Курсы планируют повторять регулярно – их пройдут все старшие и вторые помощники капитана, работающие в «Русском крабе».

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