Оздоровлению Телецкого озера помогут субсидией

Правительство выделило 254,34 млн рублей на строительство объектов водоснабжения и очистных сооружений вблизи Телецкого озера в Республике Алтай. Планируется, что создание такой инфраструктуры позволит сохранить экосистему уникального водоема.

Соответствующее распоряжение - от 23 марта 2021 г. № 718 – подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства на поддержку регионов Сибирского федерального округа выделили по итогам рабочей поездки главы правительства.

По линии Минстроя будет предоставлена субсидия из федерального бюджета Республике Алтай, сообщает корреспондент Fishnews. С помощью этих денег нужно будет завершить в 2021 г. строительство ряда объектов для снижения негативного воздействия на Телецкое озеро.

Это водопроводные сети, водонапорные башни и скважины, канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации в селах Иогач и Артыбаш. А также станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод в селе Иогач.

Министерство должно проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство до 1 февраля 2022 г.

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